Tunisie: Quid d'un succès ?

«Carrure», ici, s'entend de vocal, de musical. En aucun cas de commercial. De toutes les normes classiques d'évaluation des voix et des chants. Ces règles appliquées scrupuleusement à Shirine Abdelwahab ne mènent, malheureusement pas loin.

Lors de cette soirée de Carthage, il y a eu, peut-être, malentendu. On était conviés à un concert de variété. De simple variété. Petites musiques, «menu chant». L'amphithéâtre pris d'assaut, le public et la critique criant tout bonnement au génie, ont, sans doute, tout surdimensionné. Tout faussé. Quand on a accusé cette «tornade» d'éloges, cette litanie de superlatifs, on se pose nécessairement la question : qu'aurait-on dit, crié, loué ou acclamé s'il s'était agi de Naima Samih, de Sarah Brightman, de Rouba al jamal ou de Dhikra ?

Pire qu'un malentendu : triste réalité de l'écoute musicale arabe, aujourd'hui.

Cette écoute, en vérité, n'est plus maîtresse d'elle-même. Elle est déjà définitivement façonnée par le nouveau marché des satellitaires, par les gros nababs des studios du Golfe, de l'Egypte et du Liban. C'était une écoute libre, avec une demande critique, autonome, avisée, là on ne fait que lui servir des bouts de musiques préfabriquées ,et elle consomme sans se poser de questions.

Les voix natives des années 80 comme Shirine Abdelwahab ont grandi juste avec l'invasion des satellitaires et des studios du Golfe, d'Egypte et du Liban. Contrairement à ce que presque tout le monde pense, ces voix n'ont imposé que peu de choses d'elles-mêmes, de leur vocation ou de leur talent propres. Lorsqu'elles sont venues à se manifester, les «moules» étaient déjà faits. Les nouvelles musiques et les nouveaux textes, les profils mêmes (le physique, l'attrait image) déjà «formatés».Disons que ceux ou celles qui se rapprochaient le mieux du «produit standard» ont été vite lancés sur le marché.

Cette période (située de la mi-90 à nos jours) a marqué la fin de la norme classique dans le chant. On n'évaluait plus désormais les prestations et les voix à partir de la qualité naturelle du timbre, du registre vocal (hauteur, intensité, étendue), de la culture d'écoute, des techniques d'ornementation, mais, d'ores et déjà sur la seule correspondance avec les structures mélodiques, les éléments de «textes» et les profils d'image «montées» en studios. Les publics, de leur côté, avaient complètement «muté».

Publics « consuméristes consentants ». Système parfaitement clos.

Les Alyssa, Haifa Wahbi, Nancy Ajram et autres «étoiles filantes» ont prospéré et prospèrent encore, plus ou moins, dans ce monde-là. Quand on analyse leur répertoire et leur chant, on sort avec très peu de différences. Timbres donnant sur le fluet, petits médiums, très propices aux mélodies simples et répétitives ; registre vocal limité, absence quasiment complète d'intervalles, de jeu de tonalités ; technique réduite à des modulations «clichés». Les clips, en revanche, sont faits pour tout rattraper : on a affaire à de jolis minois, à des tailles élançées. Du moins à des natures engageant l'empathie.

Qui a bien observé Shirine Abdelwahab en action, l'autre soir à «Carthage», aurait, somme toute, conclu au même «tableau». La belle trentenaire égyptienne vient de la même école, et a appris son métier de «star» avec les mêmes professionnels et dans le même milieu. Une bonne interprète de variété. Un zeste meilleure que les autres. Peut-être grâce à des choix de romances. Pas plus. Pour le reste, «tornade d'éloges» et «spectateurs criant au génie», aucun mystère: les publics sont déjà «formatés».