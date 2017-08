Tunisie: Journées exceptionnelles aux jardins de Denden

Partant d'une volonté affirmée d'innover et de sortir des sentiers battus, le collectif Be Tounsi organise, en partenariat avec l'Association des artisans de la Maison de l'artisanat de Denden et l'Office National de l'Artisanat , les journées exceptionnelles aux jardins de Denden. Durant ces journées qui s'étaleront sur tout le mois d'août, des artisans et exposants venus de toute la Tunisie viendront exposer leurs produits.

La maison des artisans de Denden est un lieu magnifique! Quarante maîtres artisans y ont élu domicile. Ce bel espace lumineux, avec ses beaux jardins luxuriants, a été «adopté» par le Collectif Be Tounsi qui y a organisé l'été dernier son premier salon artisanal. Ce lieu magique accueillera cette année aussi les journées exceptionnelles Be Tounsi.

Quatre cycles d'expositions qui s'étaleront sur tout le mois d'août réuniront les artisans et exposants de quatre secteurs différents de l'artisanat tunisien et d'un peu partout de Tunisie. Les 4 et 5 août seront réservés aux arts de la table, les 11 et 12 à la décoration intérieure et extérieure, les 18 et 19 seront dédiés aux textiles, et les 25 et 26 aux bijoux.

Ainsi, vous aurez un florilège de produits et d'articles d'un même secteur réunis en un seul endroit, en plus des quarante boutiques permanentes du village. Un programme culturel et artistique accompagnera ces journées d'exception, ainsi que des jeux organisés pour les membres du groupe Be Tounsi.

Une belle palette d'artisans exposeront leurs dernières collections.