Ile Maurice: Véhicules importés - «Les Suzuki Alto, Suzuki Swift, Honda Jazz, Renault Kwid pas certifiées», soutient Zaid Ameer

Selon Zaid Ameer, «si vraiment ils ont fait une enquête, qu'ils disent quelle institution l'a faite et combien ils ont déboursé». Et de lancer un défi à la MVDA. «On invite aussi la MVDA à un face-à-face au sujet du non-respect des normes de sécurité des voitures bannies dans certains endroits.»

Dans la foulée, Zaid Ameer a indiqué qu'il est fort probable que la DIVA demande, dans les jours à venir, l'ouverture du marché afin qu'elle puisse aussi acheter des voitures neuves. Et, à partir du 15 août, l'association prend l'engagement que toute demande pour un permis d'export sera accompagnée d'une certification de jpcenter.ru et carvx.jp. Il s'agit de deux sites web qui, selon Zaid Ameer, émettent un rapport exact sur un véhicule.

«On n'a rien contre l'Inde mais les voitures de la marque japonaise fabriquées en Inde sont vendues à Maurice sans la mention 'Made in India'.» Ce qui, soutient Zaid Ameer, est au détriment des consommateurs. «On fait un appel aux acheteurs de faire attention aux véhicules neufs qui sont des cercueils emballés.» D'ajouter qu'une correspondance en ce sens sera envoyée aux ministères de la Protection des consommateurs et des Infrastructures publiques, de même qu'au bureau du Premier ministre.

Une dizaine de véhicules neufs qui débarquent à Maurice ne sont pas certifiés en matière de sécurité. C'est du moins ce qu'a affirmé Zaid Ameer, président de la Dealers in Imported Vehicles Association (DIVA), lors d'une conférence de presse à Port-Louis, ce jeudi 3 août. Les Suzuki Alto, Suzuki Swift, Honda Jazz, Renault Kwid et d'autres véhicules fabriqués en Inde en seraient quelques exemples.

