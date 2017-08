Angola: Elections 2017 - "Pas de vote anticipé sur place ni à l'étranger?

"Si ce vote se réalisait les 13 et 18 août, la CNE aurait des difficultés de contrôler le double enrôlement, et devait créer les mécanismes de sécurité pour garder les votes.

La porte-parole a fait savoir que le vote anticipé sur place et celui à l'étranger impliquerait des charges opérationnelles et logistiques, d'où l'obligation de concentrer les efforts pour les élections générales du 23 août prochain.

La plénière de la CNE dirigée par le président André da Silva Neto, selon la porte-parole, a décidé de ne pas autorisé le vote anticipé et à l'étranger parce que même si la loi organique sur les élections générales prévoit ce droit, mais elle ne parle pas des formes de réalisation, ni des mécanismes et procédures.

Elle a tenu ces propos au terme de la 19ème session extraordinaire de la CNE qui a visé à apprécier et approuver les mémorandums sur le vote anticipé et sur l'exercice du vote à l'étranger.

Luanda — La Commission Nationale Electorale (CNE) a décidé d'annuler la réalisation du vote anticipé sur place et à l'étranger, par manque des conditions matérielles et opérationnelles, a annoncé mercredi, la porte-parole de cet organe, Júlia Ferreira.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.