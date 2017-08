Cap-Vert: Nathan de Medina - Le Belgo-Capverdien signe à Mouscron

Arrivé au Sporting d'Anderlecht dès l'âge de 6 ans, Nathan De Medina a gravi les échelons de la formation mauve, au point de devenir membre et même capitaine de l'équipe de Youth League qui a connu un joli parcours jusqu'en demi-finales en 2014-2015 et 2015-2016. Après avoir réalisé un rêve en signant son premier contrat pro à 17 ans au stade Constant Vanden Stock, il a été lancé à 18 ans par Besnik Hasi. Lors de la saison 2015-2016, il avait disputé, sous la direction de Besnik Hasi, les deux dernières rencontres de play-off I du club, contre Genk et Zulte Waregem.

Le club bruxellois vient ainsi de céder Nathan de Medina à Mouscron. Le défenseur belge d'origine capverdienne avait déjà été prêté à OHL la saison dernière. Anderlecht vient de l'annoncer sur son site officiel: le club bruxellois a trouvé un accord avec Mouscron pour le transfert définitif du défenseur belgo-capverdien. Il a signé un contrat d'un an plus une année en option.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.