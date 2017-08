Cameroun: Hassan N'Dam retrouvera Murata sur le ring en octobre

Sans mode et figure, durant la messe qui a suivi la mise en bière de l'évêque de Bafia à la… Plus »

« Lors du dernier combat, je n'avais pas réussi à décrocher la ceinture, j'irai la chercher cette fois, a assuré jeudi Murata dans un communiqué de son club. Je pense que si je gagne ce combat, je pourrai prétendre à des combats et des opportunités plus grandes », a-t-il ajouté.

Le précédent combat avait permis à N'Dam de s'emparer à la surprise générale du titre WBA, alors qu'il avait été nettement dominé par Murata, champion olympique à Londres. La fédération WBA avait dans la foulée exigé un nouveau combat et suspendu pour six mois les deux juges (sur trois) qui avaient donné N'Dam vainqueur.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.