Rwanda: Présidentielle - A Bruxelles, on vote pour la stabilité

Et dans ce bureau de vote de la Maison du Rwanda à Bruxelles, les électeurs saluent la paix qui règne dans leur pays. Pour eux, l'enjeu de cette présidentielle est plutôt d'ordre économique. « L'enseignement ça va. Question sécurité, ça va. Peut-être que ce qui va un peu doucement, c'est le pouvoir d'achat de la population. Peut-être que, de ce côté-là, il faut encore une amélioration », avance l'une des expatriées. « Nous souhaitons que les gens trouvent du travail », ajoute un autre. Tous évoquent le génocide de 1994 et ont un désir : la poursuite de la stabilité.

La communauté internationale a critiqué la réforme constitutionnelle qui a permis au président sortant, Paul Kagame, de briguer un troisième mandat. Emmanuel, en Belgique depuis plus de dix ans, préfère, lui, se baser sur le bilan du candidat : « Au lieu de critiquer, allez sur le terrain, essayez de regarder ce qu'il se passe. Pour le moment, qui vaut mieux que lui ? Si demain il y a quelqu'un... Moi-même, je ne souhaite pas qu'il reste éternellement. Mais de toute façon, c'est une personne comme vous et moi, il va mourir un jour ! »

Ils doivent choisir entre trois candidats : le président sortant Paul Kagame, qui brigue un troisième mandat, Franck Habineza, président du Parti démocratique vert, et Philippe Mpayimana, indépendant. Un nombre suffisant, selon plusieurs électeurs rencontrés. « On ne peut pas prendre un million de personnes pour être candidats. Trois personnes c'est assez », glisse l'un d'eux avant de se diriger vers l'isoloir. « Bon, il y en avait trois. Cela suffit comme ça. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y avait pas assez de volontaires », avance une électrice après avoir glissé son bulletin dans l'urne.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.