Afrique de l'Ouest: La CEDEAO préoccupée par la question migratoire

Moustapha Kebé, chargé de programmes au Réseau Migration et développement constate néanmoins que les frontières de l'Europe sont délocalisées vers l'Afrique : "Malheureusement, nos Etats africains, compte tenu de leur faiblesse, reçoivent toujours des instructions des Occidentaux", regrette-t-il. "Sinon, cette réunion est en porte à faux avec le traité de la CEDEAO, sur la libre circulation des personnes et des biens. Si, aujourd'hui, on dit que cette organisation se réunit justement pour faire droit aux desiderata de l'Occident par rapport au ralentissement ou au contrôle de l'immigration, cela pose un véritable problème d'indépendance de nos Etats par rapport a leurs propres principes, par rapport a leur politique" estime-t-il.

"Maintenant on a constaté que certains pays comme le Niger ont commencé a criminaliser les migrants subsahéliens qui traversent leurs frontières pour aller vers la Libye, vers l'Algérie ou ailleurs. La nouvelle crise européenne commence a poser problème. Chaque pays qui, en fonction des intérêts liés aux financements a l'aide de développement, commence a ne plus respecter ses engagements sur le plan africain", indique-t-il.

Après les attentats qui ont frappé Bamako, Ouagadougou et Grand-Bassam, les gouvernements ouest-africains ont pris des mesures pour lutter contre l'islam radical. Contrôles renforcés, fermeture de mosquées etc. (01.06.2016)

