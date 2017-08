Kenya: A l'approche du scrutin, les habitants des bidonvilles fuient Nairobi

Rogers gère une compagnie de bus. Il a augmenté ses prix. « Il y a deux semaines ou un mois, cela coûtait 800 shillings. Maintenant cela a doublé. Et cela peut même monter ben plus haut que 1 500 shillings. Pourquoi ? Et bien parce qu'il y a beaucoup de monde, et pas assez de véhicules. Ce bus-là est plein. Donc, nous devons leur dire de revenir demain, ou ce soir. »

« Je veux aller voter à la maison, annonce-t-elle. Vous savez parfois les gens parlent de 'si Raila gagne, ou de si Uhuru gagne, on ne sait pas ce qui peut se passer'. » Certains parents, qui doivent rester travailler à Nairobi, ont décidé de mettre leur famille dans le bus. « Ma sœur envoie ses enfants à la maison. Parce que vous savez, on se sait jamais ce qui peut arriver, vu ce qu'il s'est passé en 2007. »

Au Kenya, la tension monte à l'approche des élections générales du 8 août. Les populations des bidonvilles, les zones les plus en proie aux violences post-électorales, fuient l'agglomération et rentrent dans leurs régions d'origine. A Kawangware, les souvenirs des violences de 2007-2008 sont encore vivaces. Les bus en partance pour l'ouest du pays, traditionnel bastion de l'opposition, ne désemplissent pas.

