Togo: L'opposition manifeste pour réclamer des réformes démocratiques

Un hommage national sera rendu vendredi aux humoristes Folo et Agbasco et à leurs quatre collaborateurs… Plus »

Une manifestation, qui selon le professeur Komi Wolou, s'impose pour réclamer ce qui est évident aux yeux de tous. « Aujourd'hui, il y a presque une unanimité au sein de la population sur les réformes. Et sur ces réformes, il y a des points qui sont considérés comme essentiels et dont nous devons discuter. Les questions se rapportant à la limitation des mandats, aux scrutins à deux tours, le découpage électoral qui devrait respecter les principes démocratiques : tout ça constitue une évidence. Mais malheureusement, nous sommes face à un régime très hostile aux valeurs démocratiques. »

La foule a parcouru les artères de la capitale, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « la dictature se nourrit du silence et de l'inactivité », « nous exigeons la relecture de la loi portant création des communes », etc.

