Rwanda: Les Rwandais aux urnes pour élire leur président

Près de 7 millions de Rwandais choisissent ce vendredi entre Paul Kagame, Frank Habineza et Philippe Mpayimana… Plus »

Tout deux sont très peu connus des Rwandais, d'ailleurs les électeurs interrogés par RFI à l'ouverture d'un bureau de la capitale ne connaissaient pas leur nom. Frank Habineza et Philippe Mpayimana n'ont eu que trois semaines pour faire campagne, face à un parti au pouvoir qui contrôle toutes les sphères de la société et dont les moyens financiers sont considérables leur bataille semble perdue d'avance. Au point, que des observateurs qualifient cette opposition de simple faire-valoir au président rwandais

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.