Congo-Kinshasa/Maroc: Stage de Maroc - Matampi, Issama, Muzungu... attendus

Durant la compétition, les deux joueurs à savoir Arsène Zola et Muzungu, ont été des pièces maîtresses de l'équipe d'Eric Tshibasu en Côte d'Ivoire. Les deux ont fait preuve de maturité extraordinaire dans leur façon d'animer le jeu. Utilisé comme un ailier, Muzungu a fait ses preuves en se montrant dangereux. Ses capacités de dribbler, faire la course, pénétrer la défense adverse et frapper au but, font de Muzungu un élément à craindre.

Les Léopards se préparent pour la confrontation contre le Congo-Brazzaville le 13 août à Pointe-Noire. C'est en match aller de troisième et dernier tour des éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations Chan 2018 », qui sera organisé par le Kenya. Dirigée par l'entraîneur Mwinyi Zahera, la sélection congolaise a livré deux matches amicaux respectivement contre le Burkina Faso et le Maroc.

L'équipe nationale locale de football de la RDC séjourne depuis un certain temps au Maroc, pour un stage bloqué. Quelques joueurs absents rejoignent le groupe ce jeudi 3 août 2017. Il s'agit du gardien Matampi Ley, Issama Mpeko, Lusiela Mande, Mozeviko Veko, Deo Kanda, Schadrac Muzungu et Arsène Zola.

