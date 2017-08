Afrique: La Banque mondiale juge inefficace la politique de gestion économique de 38 pays africains

« Parmi les pays ayant connu un glissement moins marqué de la qualité de leurs politiques et institutions figurent le Bénin, le Burundi, le Tchad, le Cap Vert, le Congo, le Ghana, le Niger, le Nigeria, la Sierra Leone et l'Ouganda », indique le rapport de la Banque mondiale.

Comparativement à d'autres pays africains, le Rwanda qui a déjà mis en place un comité réservé aux réformes et aux politiques publiques pour renforcer la qualité de ses institutions, se trouve en tête du classement devant le Sénégal et le Kenya.

Intitulé "Évaluation des politiques et des institutions nationales en Afrique (CPIA)", ce document qui dresse l'état des lieux de la gestion économique, des politiques structurelles et d'inclusion sociale du secteur public dans certains pays du continent, souligne avec insistance la faiblesse de la qualité des politiques et des institutions nationales de beaucoup de pays africains.

