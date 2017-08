Ile Maurice: Les Mauriciens prennent les bébés de Rita dans leurs bras

Il est né prématurément, le jeudi 3 août, à l'hôpital de Flacq. Et ce… Plus »

Même à l'hôpital, les membres du personnel ne sont pas restés insensibles à ce cas. «C'est triste ce qui est arrivé. Nous sommes aussi mamans et, donc, nous savons ce que ressent cette fille», nous déclare une femme affectée à la salle où se trouve Rita. Ses amies et elle ont aussi contribué pour venir en aide à cette jeune mère.

Elle demande, par contre, de ne plus téléphoner pour adopter les jumelles. Cela ne se fera pas. Le but de l'association est tout autre. «Nous avons la ferme intention de lui donner le soutien nécessaire pour qu'elle puisse élever ses enfants elle-même. Elle restera ici le temps qu'il faudra», soutient la travailleuse sociale.

Elena Rioux Chavry ne sait comment faire pour remercier tous ceux qui se sont déplacés et l'ont aidée. «Le soutien et la chaleur humaine sont très importants dans son cas. Ce dont nous manquons dorénavant, c'est davantage de vêtements chauds pour cet hiver.»

L'émouvante histoire de Rita* a trouvé un écho auprès de l'ONG Passerelles. Depuis que les Mauriciens ont pris connaissance du cas de cette jeune mère de 19 ans, c'est le va-et-vient au centre. Ils sont nombreux à y passer pour faire dons de vêtements, de couvertures et même de berceaux. Une équipe de volontaires d'une banque s'est même mobilisée afin de refaire la peinture et réaménager le lieu pour le confort de Rita et de ses bébés.

