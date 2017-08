Afrique: Coupe du monde Russie 2018 - Ibenge présélectionne trente-six joueurs contre la Tunisie

La RDC jouera sa qualification pour la Coupe du monde Russie 2018 en septembre, lors de la double confrontation avec la Tunisie. Ibenge a retenu trente-six présélectionnés et on note l'absence de Bolasie, toujours blessé. Et il y a de nouveaux tels Kévin Mbabu, Tanguy Ndombele, Chadrac Akolo.

Les Léopards de la RDC affrontent, le 1er et le 6 septembre à Tunis, les Aigles de Carthage de la Tunisie, en troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du Monde de football prévue en Russie pour été 2018. Lors des deux précédentes journées, les poulains du sélectionneur Florent Ibenge ont battu d'abord les Chevaliers de la Méditerranée de Libye par quatre buts à un à Kinshasa, avant d'aller dominer le Sily national de la Guinée à Conakry par deux buts à un.

Ces troisième et quatrième journées seront déterminantes pour la qualification dans ce groupe. Une double victoire congolaise sera presque un sauf-conduit pour Russie 2018, en attendant le match en déplacement contre la Libye et la confrontation contre la Guinée à domicile. Pour cette rencontre contre les Aigles de Carthage de la Tunisie, Florent Ibenge vient de rendre publique une liste des trente-six présélectionnés. Dix joueurs dans ce groupe évoluent en division inférieure.

Les joueurs retenus

La liste se compose des gardiens de but Matampi Vumi Ley (Mazembe), Joël Kiassumbua (Lugano/Suisse) et Nicaise Kudimbana (Union Saint Gilloise/D2 Belgique). Les défenseurs retenus sont Jordan Ikoko (Guimgamp/France), Issama Mepko (Mazembe), Kevin Mbabu (Young Boys/Suisse), Gabriel Zakuani (Gilligam/D3 Angleterre), Marcel Tisserand (Ingolstadt/D2 Allemagne), Fabrice Nsakala (Alanyaspor/Turquie), Glody Ngonda Muzinga (V.Club), Vital N'Simba (Bourg-en-Bresse Perronnas/L2 France), Arthur Masuaku (Westham/Angleterre), Bompunga Botuli Padou (V.Club), Bangala Litombo Yannick (V.Club), Christian Luyindama Nekadio (Standard de Liège/Belgique), Wilfried Moke (Konyaspor/Turquie).

Les milieux de terrain appelés sont Chancel Mbemba (Newcastle/Angleterre), Jacques Maghoma (Birmingham/D2 Angleterre), Rémy Mulumba (Le Gazélec Ajaccio/L2 France), Merveille Bope Bokadi (Standard de Liège/Belgique), Tanguy Ndombele (Amiens/France), Neeskens Kebano (Fulham/D2 Angleterre), Paul-José Mpoku (Standard de Liège/Belgique), Gaël Kakuta (Amiens/France), Yeni Ngbakoto (Queens Park Rangers/D2 Angleterre).

Les attaquants présélectionnés sont Jordan Botaka (Saint-Trond/Belgique), Elias Katchunga (Huddersfield/Angleterre), Cédric Bakambu (Villareal/Espagne), Benik Afobe Tunani (Bournemouth/Angleterre), Firmin Mubele (Rennes/France), Jonathan Bolingi (Mouscron/Belgique), Jérémy Bokila (Cluj/Roumanie), Junior Kabananga (FK Astana/Kazakhstan), Arnold Nkufo (Boavista/Portugal) et Chadrac Akolo (VBF Stuttgart/Allemagne). Du côté tunisien, l'on notera l'absence de leur buteur maison, Akaichi qui évolue en Arabie Saoudite. Il est blessé et indisponible pendant plus d'un mois a-t-on appris.