Ile Maurice: Coups et blessures - Cogné par Colosso, il ne veut plus le poursuivre

Franco Jonathan Edouard fait marche arrière. Il avait intenté un procès à Louis Jimmy Marthe, connu comme Colosso, pour coups et blessures. Mais il ne souhaite plus aller de l'avant avec ce procès. Il a fait part de sa décision à la magistrate Niroshni Ramsoondar, ce jeudi 3 août, en cour intermédiaire.

Le procès aurait dû être pris sur le fond aujourd'hui, mais il a été renvoyé au 7 septembre. Les faits remontent au 23 janvier 2012. Colosso, alors âgé de 35 ans, aurait infligé des coups et blessures à Franco Jonathan Edouard, à Baie-du-Tombeau. Ce dernier s'est retrouvé dans l'incapacité de travailler pendant 20 jours.

Une charge formelle d'«assault with premeditation causing incapacity for personal labour for more than 20 days» avait été déposée contre Colosso. Cela, en vertu des articles 228 (1) et 229 du Code pénal.

Louis Jimmy Marthe a retenu les services de Me Jenny Mootealloo.