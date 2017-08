Madagascar: Omnisports - Le « Comité interministériel » à la place de l'ASOIMI

Après le différend au sein de l'ASOIMI, l'Etat a pris ses dispositions à travers la mise ne place du comité interministériel. C'est la déclaration des membres dudit comité, hier, au Palais des Sports de Mahamasina. C'est ce nouveau comité qui va organiser les compétitions régionales et nationales prévues se tenir au mois de septembre à Toliara.

Une fois l'élection achevée, le comité interministériel regroupant les ministères des Finances et du Budget, de la Fonction publique, de la Santé, de l'Intérieur et de la décentralisation puis de la Jeunesse et Sports sera dissous.

Selon Julien Juste Falimanana, la constitution du comité fait suite à l'adoption du décret N. 2017-515 sur l'amélioration de la pratique sportive des agents de l'Etat. Ce jour le comité fait appel aux sections à l'Académie Nationale des Sports à Ampefiloha à 10 heures.

Et ces responsables de rappeler que la compétition régionale continue à partir de ce jour pour le respect du calendrier établi. Plus de 6000 sportifs fonctionnaires issus des ministères et institutions participent aux tournois.