Mauritanie: Le Président de la République préside le méga-meeting de clôture de la campagne du référendum du samedi prochain

Photo: Le Pays

Le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz

Nouakchott, 03/08/2017 - Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a présidé jeudi soir sur la place sise sur le croisement de l'Avenue des Forces Armées nationales et de l'Avenue Gemal Abdel Nasser, le méga-meeting populaire de clôture de la campagne du référendum constitutionnel du 5 août prochain.

La cérémonie de lancement des activités de ce méga-meeting qui a commencé par la lecture de versets coraniques s'est déroulée en présence du Premier ministre, Monsieur Yahya Ould Hademine, du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ould Boïlil, et de plusieurs membres du gouvernement, de présidents de partis politiques de la majorité et de l'opposition ayant pris part au dialogue et d'invités.

A son arrivée à la tribune officielle du meeting, le Président de la République a pris en bain de foule parmi les masses populaires de des trois wilayas de Nouakchott qui ont convergé dans leurs diverses sensibilités politiques, sociales et professionnelles.

Le Chef de l'Etat a levé les mains saluant chaleureusement les populations qui scandaient des slogans et brandissaient des banderoles glorifiant les réalisations accomplies dans le pays, louant le processus de développement adopté par le Président de la République durant les huit dernières années et exprimant leur engagement à voter oui au référendum du samedi prochain pour une Mauritanie sécurisée, stable et prospère.

A cette occasion, le Coordinateur national de la campagne, M. Moctar Ould Diay, a remercié l'ensemble des formations politiques de la majorité et de l'opposition, les autorités administratives, les acteurs politiques et professionnels, les habitants des trois wilayas de Nouakchott pour leur rôle positif dans le succès de ce méga-meeting de clôture de la campagne du référendum prévu samedi prochain.

Pour sa part, le président du parti El wiam, M. Boïdiel Ould Houmeid, intervenant au nom de l'opposition ayant participé au dialogue, a exprimé son admiration pour cet afflux populaire massif sans précédent qu'il affirme n'avoir jamais vu ni à Nouakchott, ni à Nouadhibou, ni à Zouerate, malgré longue expérience politique et syndicale.

Il a demandé de traduire cette présence massive par le vote du oui au scrutin du samedi prochain pour le succès des amendements constitutionnels qui jettent les fondements de la Mauritanie démocratique, réconciliée avec le même, équitable vis-à-vis de toutes ses composantes et accueillante pour tous ses fils.

De son côté, le président du parti El Vadila, président en exercice des partis de la majorité, M. Ethmane Ould Ahmed Eby El Maali, a dit que ce grand meeting et ceux qui l'ont précédés dans toutes les wilayas prouvent l'adoption des amendements par les masses populaires.

Il a invité au vote massif par oui au référendum constitutionnel pour traduire sur le terrain ses orientations sans équivoques, remerciant Allah le Tout Puissant, du bienfait de l'unité et du choix de la voie de la consultation et du dialogue.

