Madagascar: Pêche - La production langoustière atteint 325 tonnes

Une bonne partie de ces produits provient des régions Androy et Anosy. D'après les données disponibles sur le site de ce ministère, 60% de la production, soit 195 tonnes sont issues de ces deux régions. Mais la zone productrice la plus connue est surtout le petit village de Sainte Luce. Ce petit village côtier de deux mille quatre cents habitants, situé à 50 km au Nord-Est de Tolagnaro et ses environs ont la particularité d'abriter une grande partie de l'industrie langoustière de Madagascar.

Stable. Selon les données publiées sur le site du ministère de la Pêche et des ressources halieutiques, la production langoustière a été de 325 tonnes en 2016. La production annuelle a tourné autour de 300 tonnes au cours de ces dernières années. On est encore loin de la meilleure performance, où la production a atteint les 550 tonnes en 2006.

