Ile Maurice: Rekha Hurrymun habille les vieux fauteuils

Il est né prématurément, le jeudi 3 août, à l'hôpital de Flacq. Et ce… Plus »

Quelques recherches plus tard et après en avoir discuté avec son époux, Rekha se lance. Elle s'occupe de la réparation de vieux fauteuils. Et, à sa surprise, les commandes affluent. Elle se retrouve aussi à coudre des parachutes. «Mo koud tou bann zafer ki fer ar piés. Kan monn gagn mo prémié komann pou koud parasit, monn inpé paniké. Mé selma, mo'nn ésay konpran travay-la parski mo trouvé isi pli bokou komann mo gagné sé pou koud parasit», poursuit Rekha.

Dans le petit atelier en briques et en tôle, sis à Trou-d'Eau-Douce, la radio joue en sourdine. La propriétaire écoute d'une oreille distraite pendant qu'elle s'attelle à la tâche. Rekha Hurrymun, 40 ans, a une commande à livrer. Son métier est peu commun pour une femme. La quadragénaire est garnisseuse. Un métier qui n'est pas facile, concède-t-elle, mais qui lui permet de joindre les deux bouts et d'aider sa famille.

