Madagascar: « La nouvelle orientation musicale est le fruit de mes nouvelles inspirations » dixit Johann Elison

interview

Johann Elison est un guitariste hors paire.

« Manassé », « Manacet », « Rassex », « Ssex », de son deuxième prénom au début. Finalement, depuis 1998, il a choisi le nom d'Elison. Une nouvelle identité a été révélée à l'esprit avec Johann Elison. Il, c'est un guitariste hors pair et une valeur sûre de la musique rock malgache. Interview.

Midi Madagasikara: Vous êtes très connu dans le monde du rock malgache. Parlez nous de vos débuts.

Johann Elison (JE) : « Quand mes amis jouaient de la guitare au collège Paul Minault, je ne voyais qu'un instrument comme tant d'autres, mais un grand guitariste m'a fait découvrir ce que c'est réellement le potentiel de l'instrument, en la personne de Hary, le maître du classique à la cité d'Analamahitsy en 1983, autant à travers sa virtuosité qu'à travers sa dextérité et sa performance personnelle. C'était un choc, où la conversion était immédiate. Je voulais jouer comme lui. Tout de suite, je m'inscrivais au CNEM (Centre National d'Éducation Musicale) et j'ai eu comme professeur, le célèbre « parrain du classique », le Maestro Razafinohatra. C'était en ce moment que j'ai croisé mon cher ami, Mamy kely (actuellement guitariste fondateur du groupe Sanda Music) où nous avons créé ensemble le groupe Ferita Metalifera. Nous avons travaillé à cette époque des reprises, des groupes comme Judas Priest, Sammy Hagar, Loudness, Deep Purple, Santana, Iron Maiden, Metallica... outre nos compositions... des expériences inoubliables ».

MIDI : Vous êtes un guitariste phare des groupes de rocks des années 90, c'était la période métal.

J.E : « Tout se bousculait à partir de 1986, car j'ai intégré le groupe Lokömotiva après avoir rencontré ses musiciens, où l'un de ses fondateurs m'a vivement sollicité de les rejoindre, dont Mao (un cousin) après notre prestation (Metalifera) à la Tranompokonolona Isotry, en concert, en première partie de l'affiche Apostoly Rock (Apost) et Kiaka (le 3 septembre 1986). (Nous avons déjà croisé souvent ces deux groupes au studio de répétition dian'anjely d'Ambanidia). A partir de ce moment, je vivais une toute autre aventure où j'ai réellement vécu des expériences exceptionnelles aussi bien en tant que compositeur qu'auteur, où les concerts, les festivals et les tournées se succédaient. Les recherches étaient intensives, avec des écoutes et des reprises des groupes comme Motörhead, Thin Lizzy, Rainbow, Accept, Helloween.

Cela m'a permis, d'apporter des compositions au groupe, dont les plus connues sont, « mpivahiny », « matoatoa », « habakabaka » et « temptation » en 1987... Je n'étais pas seulement un compositeur-arrangeur, j'étais également l'auteur de certains titres de Lokömotiva, dont le plus connu est, « fananona » en 1988, une composition de Franck Rambao (l'autre guitariste du groupe à l'époque) où il m'a demandé d'écrire une parole sur sa composition. Très tard, après mon retour chez Lokömotiva en 1998, j'ai constaté que le groupe devait renaître sous un nouveau concept du heavy métal, c'est pourquoi, j'ai réarrangé certaines compositions du groupe. Celle qui a subi un changement radical était « jiolahin-tsambo », où j'ai tout rénové aussi bien dans le rythmique que dans les mélodies et structures de l'ensemble en voulant apporter une touche plus power, plus néoclassique, plus pur... c'est ainsi qu'est née la nouvelle version de « jiolahin-tsambo » actuelle. C'est à cette époque que le groupe a eu le titre awards du meilleur groupe de rock de l'année de la part de Stone Press ».

MIDI : Depuis 2000 vous avez créé Elison. Parlez nous de cette nouvelle aventure ?

E : « Après avoir rôdé mes techniques dans divers groupes de rock, de métal et de blues, j'ai créé Elison en 2000 où le line-up était composé initialement du génie Silo, du « puncher » Zozo et de moi-même. Initialement, il ne s'agissait pas réellement d'un groupe mais d'un projet où nous voulions découvrir d'autres horizons musicaux, autres que ce que nous faisons habituellement dont l'initiative partait de nous trois. Dans cette perspective, l'enjeu était d'exploiter toutes nos ressources afin de voir nos limites, certes, musicales... mais également d'inspiration et d'émotion. Au fil du temps, il évolue dans la musique rock. Depuis la création de Elison en 2000, le groupe travaillait dans le domaine de l'instrumental. Le groupe n'avait défini aucun genre, ni de style particulier. Le groupe s'est défendu d'être catalogué ou d'être étiqueté dans un tel ou tel style de musique. Cela a été dû au concept de départ qui marquait la personnalité de chaque membre, en l'occurrence, Silo (reconnu dans le monde du jazz et de la « world music » et actuellement du rock), Zozo (reconnu dans le monde du hard rock et du métal) et moi-même, Elison. Chacun se révélait dans ses expressions personnelles tout en cherchant à donner une particularité de l'ensemble dans chaque composition.

En ce sens, les techniques, les mélodies ainsi que les rythmiques étaient uniques avec une sonorité particulière de chaque combinaison. Cette idée de découvrir l'au-delà de la musique de tous genres ouvrait de nouveaux horizons à la musique de Elison.

Ce concept reste plus généralement le même actuellement si l'on ne se réfère qu'uniquement à la musique proprement dite. Toutefois, la nouvelle orientation d'Elison ouvre une nouvelle voie à la musique de Elison band. Après cela, Elison ne réapparaît que plus tard en 2002, en interlude du concert d'UXT au CCAC, dont le line-up était composé d'Hugo (drums), de Silo (bass guitar) et d'Elison (guitars)... le « covering » de GodFather était une surprise pour tout le monde où même les musiciens de UXT ne s'attendaient pas du tout à l'arrivée de Silo. Actuellement, Elison revient avec de nouvelles compositions, d'inspirations particulières. Elison étant un groupe de musique instrumentale, plus axée au rock, au progressif, au jazz, au funk... performe la qualité musicale dans le sens de l'harmonie et des variations ».

MIDI : 2015 marque un nouveau départ. Pourquoi ?

J.E : « Le groupe Elison band s'est reformé en 2015 après la sortie du premier album intitulé, « Misia Mazava ». Le nom du groupe est devenu Elison band, car les musiciens qui le composent actuellement constituent pleinement les rôles de membres d'un groupe à part entière. Si le groupe était formé de 3 musiciens à sa création en 2000, cette fois, avec la nouvelle orientation artistique, Elison band est composé de 04 musiciens. Après une certaine période de rodage avec beaucoup de musiciens de diverses tendances, Elison band est finalement composé d'un line-up exceptionnel tel que, Kenny (drums), Nix (Bass guitars), le bassiste « shredder », Tsiaro (Keyboards and Piano), Misa (Vocals) et Elison (Lead and Rythmic guitars). Elison band a marqué son retour sur scène lors du dernier évènement de la « fête de la musique », du 21 juin 2015 à l'Iscam à Ankadifotsy où la surprise était étouffée de cris avec beaucoup d'émotions et d'admirations dues à la qualité de la prestation... Musique Elison band ».

MIDI : Dans votre parcours d'artiste, qu'est ce qui vous a marqué le plus ?

J.E : « Aussi, l'invraisemblable s'est-il produit, en 2000, Elison est créé. Mais ce qui était remarquable tout au long de ma carrière de musicien était la création en 2003 du groupe exceptionnel, Fighter One. Un groupe indéfinissable avec un style unique, entre le métal progressif, le glam et le big rock. Le groupe n'existait initialement qu'à travers des reprises, en se référant aux groupes de glam rock, de métal progressif et de heavy power. Le tour d'un clip et de quelques apparitions lors des fêtes isolées (de type cabaret), Fighter One s'est dissout brusquement après 3 mois d'existence. En 1998 avec Lokömotiva, j'ai remporté le meilleur groupe de rock et de métal récompensé par le Stone Press - Lead and Rythmic Guitars, Elison en 2004 avec UXT, meilleur groupe de révélation de métal représentant Madagascar au festival de rock et de métal au Batou Fou, à La Réunion ».