Ile Maurice: Conseil de district de Flacq - Des centres récréatifs désormais payants

Comme Jekina Bassy, il y a d'autres conseillers qui s'insurgent contre cette idée. «Si cela s'avère, les habitants seront très en colère, car lorsque ces bâtiments ont été inaugurés, on nous a dit qu'ils seront gratuits pour les familles en difficulté», avance un conseiller d'un village de l'Est.

«De nombreuses familles de revenus modestes utilisent les sub halls, qui ne sont pas payants actuellement, pour leurs événements, car ils n'ont pas les moyens de se payer une salle de fêtes», explique Jekina Bassy, conseillère du village de Poste de Flacq. Elle prend pour exemple le cas de son propre village. La conseillère de village explique qu'elle habite à Débarcadère, une localité où la plupart des familles viennent de milieux modestes. «Cela fait des années que nous avons notre sub-hall. Il nous est d'une grande aide. Nous y organisons nos activités ainsi que des fêtes de première communion et de mariages, entre autres», dit-elle. Et d'ajouter : «Ici, personne ne pourra payer les frais pour une salle de fêtes.»

