Mali - Le gouvernement adopte une nouvelle loi pour la fiscalité locale

La modification de la loi du 15 juillet 2011 relative aux ressources fiscales des Communes, des Cercles et des Régions qui a transposé la directive précitée vise, d'une part, à remplacer les services des Communes par les services du Trésor en matière de recouvrement des taxes parafiscales des collectivités territoriales et, d'autre part, à conférer aux services du Trésor le recouvrement des redevances que les collectivités territoriales pourraient être amenées à instituer.

En effet, dans le cadre de l'harmonisation des législations des Etats membres de l'Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA) en matière des finances des collectivités territoriales, le Conseil des Ministres de l'UEMOA a adopté le 24 juin 2011 la Directive n°01/2011/CM/UEMOA portant régime financier des collectivités territoriales au sein de l'UEMOA et de ses deux annexes relatives à la nomenclature budgétaire et au plan comptable. Cette directive définit, entre autres, les rôles et responsabilités des acteurs en matière de recouvrement des impôts et taxes des collectivités territoriales.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.