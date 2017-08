Mali: Lutte contre les disparités - Le gouvernement malien met en place un Fonds pour le Développement durable

Il s'agit de la contribution générale de solidarité, de la contribution de solidarité sur les billets d'avions, de la taxe de solidarité et de lutte contre le tabagisme, du droit de sortie du coton et de l'impôt spécial sur certains produits en ce qui concerne les véhicules de tourisme.

Les ressources du Fonds pour le Développement durable sont constituées par les prélèvements obligatoires, les subventions du budget d'Etat et les dons. Les impôts, taxes et contributions constituant les prélèvements obligatoires, retenus après de larges consultations des couches socio-professionnelles, sont basés principalement sur la taxation des chiffres d'affaires.

L'objectif visé par la création de ce Fonds est de disposer de ressources financières adéquates et prévisibles, dédiées au développement harmonieux et équilibré de toutes les Régions du Mali tout en permettant de combler progressivement le retard de développement entre celles-ci sur une période allant de 10 à 15 ans. Pour ce faire, les organes de gestion du Fonds veilleront au ciblage et à la répartition des projets et programmes en fonction de cette priorité.

Dans ce cadre, souligne le communiqué du conseil des ministres, en application de l'article 33 de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger et afin de garantir le financement de la stratégie spécifique de développement des régions, le Gouvernement a décidé de la mise en place d'un fonds, intitulé «Fonds pour le Développement durable» à travers un compte d'affectation spéciale.

