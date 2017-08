Madagascar: Maharante, FIZAFATO - « Mes concurrents ont peur des urnes »

interview

Maharante Jean De Dieu est candidat à l'élection de dimanche prochain.

Au moins trois conférences de presse ont été organisées hier dans la Capitale. Les conférenciers, qui sont issus des plateformes des jeunes et des « Olo be » originaires de la province de Toliara, ont lancé des appels pour la tenue dimanche prochain des élections pour le renouvellement des membres du bureau de la FIZAFATO (Fikamban'ny Zanaky ny Faritany Toliara eto Antananarivo). « Nous avons revendiqué la tenue de ces élections depuis longtemps. Et si actuellement, le comité électoral est prêt à y procéder, nous ne pouvons qu'être contents. », a déclaré Kotonirina Gildas Ernest. Quant à lui, Maharante Jean De Dieu, l'actuel président de la FIZAFATO, a répondu hier à ses détracteurs. Interview.

. Midi : On vous accuse de violer le statut de la FIZAFATO, que répondez-vous à cette accusation ?

. Maharante Jean de Dieu (MJD) : « Mes concurrents ont peur des urnes. Le statut dont ils parlent n'est jusqu'à présent qu'un projet. Il n'a jamais été validé. C'est mon vice-président Adrien Ladislas qui a créé le procédé de la présidence tournante pour contourner l'épreuve des urnes. Alors que c'est lui-même qui a fustigé lors des dernières élections le système de main levée. »

. Midi : On vous taxe également d'avoir retardé les élections pour le renouvellement des membres du bureau de l'association. Qu'en dites-vous ?

. MJD : « J'étais plébiscité par plus de ¾ des électeurs présents au Palais des Sports en 2012. Le comité électoral de l'époque a estimé que le vote à main levée était suffisant. Après ma victoire et suite à une négociation orchestrée par les « Raiamandreny », j'ai accepté de recevoir mon concurrent Adrien Ladislas comme vice-président de la FIZAFATO. Ceci pour l'unité de notre association. Nous avons décidé ce moment-là qu'il n'y ait plus de vote à main levée. Et que désormais, les élections à la FIZAFATO se feront toujours par vote secret. Mon bureau a fait beaucoup d'efforts pour le recensement des électeurs afin d'aboutir à des élections fiables. Cela n'a pas été facile puisque cela n'entre pas dans les habitudes de nos adhérents. Ceci a entrainé un retard énorme dans l'organisation des élections. Actuellement, on a dénombré plus de 6 000 électeurs. Ce qui semble acceptable bien que le nombre des natifs de la province de Toliara résidant à Antananarivo puisse atteindre réellement un nombre très important. Nous voulons que ce soit une élection par les urnes dans le but d'une éducation citoyenne. »

. Midi : Certains membres de la FIZAFATO critiquent et demandent la dissolution du comité électoral actuellement en fonction. Votre avis ?

. MJD : « Un communiqué a été fait pour ériger un comité électoral indépendant en appelant chaque zone à donner cinq noms pour le composer. La province de Toliara étant divisée en six zones, le comité est donc composé de 30 membres. L'actuel comité électoral est dirigé par un professionnel, un ancien membre de la CENI-T, en la personne de Felice Adolphe. Je trouve aujourd'hui illogique qu'on veuille reporter la date des élections alors qu'on a accusé mon bureau de trop les retarder. »

. Midi : Vos adversaires vous accusent de faire de la provocation à l'endroit des Antandroy, avez-vous quelque chose dire là-dessus ?

. MJD : « Il est faux de dire que je fais de la provocation à l'endroit des Antandroy. Je tiens à préciser que je suis soutenu par la majorité des Antandroy, par des notables et surtout des élus Antandroy. »

. Midi : Votre mot de la fin ?

. MJD : « J'appelle tous les natifs de la province de Toliara à garder le calme et à venir nombreux le 06 août prochain au Complexe Scolaire Ampefiloha pour accomplir leur devoir électoral. »