Ile Maurice: Un bébé prématuré privé de respirateur artificiel, l'appareil «prêté» à une clinique

Selon lui, il s'agit d'une «pratique courante» qui se fait entre hôpitaux et cliniques privées. Pas plus tard que la semaine dernière, dit-il, le ministère de la Santé a dépanné la clinique Fortis Darné, en l'approvisionnant en stimulateurs cardiaques (pacemaker). Tout a été fait dans les règles et dans la transparence, avance-t-il. Cet emprunt d'équipement ne sera pas payant.

Cette affaire fait grand bruit dans les milieux concernés. D'autant plus que l'hôpital de Flacq ne possède qu'un seul respirateur pour bébé. Et que les parents du bébé admis en clinique sont médecins...

Il est né prématurément, le jeudi 3 août, à l'hôpital de Flacq. Et ce nouveau-né a besoin d'être placé sous respiration artificelle. Sauf que le neonatal ventilator, qui permet de soulager les bébés et enfants en bas âge souffrant de troubles respiratoires, a été prêté, depuis le mardi 1er août, au Wellkin Hospital (ex-Apollo Bramwell). «Nous trouverons une solution pour le bébé», soutient le responsable de communication du ministère de la Santé.

