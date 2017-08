Madagascar: Cemes Soanierana - Lôla - Njakatiana, le duo inédit !

Njakatiana et Lôla vont à nouveau se retrouver pour un « duo inédit » au Cemes Soanierana.

Jamais deux sans trois ! Après deux premières collaborations dont ils ont gardé d'excellents souvenirs, Lôla et Njakatiana renouvellent l'expérience et se retrouvent ce soir sur la scène du Cemes Soanierana.

Deux artistes, deux groupes de musiciens et un show deux en un ! C'est ce qui attend tous ceux qui vont se rendre au Cemes Soanierana. Ce soir, Njakatiana et Lôla vont se retrouver sur une même scène pour un « duo inédit ». Un évènement pendant lequel deux artistes vont interpréter les meilleurs de leurs titres et faire voyager le public dans le temps. « Njakatiana et moi nous sommes largement préparés pour ne rien laisser au hasard. Ce sera un événement que vous n'oublierez pas de si tôt », affirme Lôla. Et de continuer : « Quand l'un aura fini de chanter, l'autre reprendra de suite le relais. Mes musiciens, tout comme ceux de Njakatiana se tiennent prêts pour éviter les longues attentes et casser l'ambiance. S'il va y avoir des duos ? Oui. C'est d'ailleurs le but de la rencontre. Lesquels ? Je vais garder le secret. Soyez parmi nous pour apprécier ».

« Un spectacle de choc ». C'est ainsi que Lôla qualifie le concert qu'il va donner au Cemes Soanierana avec Njakatiana ce soir. Figure nationale de la musique malgache, Njakatiana a toujours aimé faire les choses en grand. Entrée en hélicoptère, clip avec des centaines de figurants, tenues de Radama... il ne manquait jamais d'idée pour faire frémir ses inconditionnels, de plaisir. Ces dernières années, le chanteur s'est cependant « assagi ». Njakatiana a toutefois toujours été à la hauteur des attentes et se surpasse inlassablement. Ce sera le cas au Cemes Soanierana, promet Lôla.

Enchaînant les tubes depuis qu'il a commencé sa carrière en solo en 2002, Lôla n'est plus à présenter dans le milieu musical. Bien qu'il se soit fait discret ces dernières années, le chanteur n'a encore rien perdu de son talent. Ceux qui seront parmi eux au Cemes Soanierana pourront l'apprécier et retrouver le Lôla qui les a autrefois séduits. Les deux chanteurs promettent d'autant plus, un spectacle de choc.