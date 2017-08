Madagascar: Roland Ratsiraka - Des véhicules de collection pour attirer les touristes étrangers

Roland Ratsiraka, après le tour de ville d'hier sur son Harley, suivi du reste de la caravanne. De son côté, le représentant d'Awesome Madagascar Tour a affirmé que les véhicules de collection comme les 2 Chevaux peuvent très bien servir d'attraits touristiques. En effet, de nombreuses véhicules de ce genre circulent dans la Grande-île, et peuvent être exploités dans le tourisme. D'après les Australiens, Madagascar dispose de plus d'attractions, par rapport aux autres pays d'Afrique. Ils ont cité particulièrement les richesses naturelles et les paysages.

D'autres sont des gestionnaires de parcs naturels en Australie. En parallèle, nous avons lancé ce projet, étant convaincus qu'il est possible de développer le tourisme avec des véhicules de collection. Madagascar peut très vite devenir le numéro du tourisme dans l'Océan Indien, malgré son rang actuel. Ce pays dispose de richesses énormes en biodiversité et les initiatives de ce genre s'y ajoutent », a expliqué le ministre du Tourisme,

Les Australiens sont séduits. Hier, 19 d'entre eux ont fait le tour d'Antananarivo sur des voitures 2 Chevaux du club MadaDeuchCar et des motos Harley Davidson de HD Madagascar Riders. Il s'agit d'un concept lancé par Awesome Madagascar Tour, avec le Ministère du Tourisme. « Ces Australiens sont venus découvrir Madagascar et tenir une conférence prévue pour le 15 août prochain. Certains d'entre eux sont des écrivains reconnus dans le monde du tourisme.

