Madagascar: Festival Somaroho - Un espace VIP avec Telma

Cet espace permettra aux VIP de voir Singuila de près.

La 9e édition du festival bat son plein sous le soleil de Nosy Be. Les grands artistes se succèdent pour le plus grand bonheur des spectateurs. Le stade d'Ambodivoanio se remplit chaque soir, le carnaval a donné des couleurs à toute la ville. Cette année, et pour innover, le festival accueille un espace VIP.

Un endroit spécialement aménagé pour donner du confort et être aux premières loges pour assister à ce grand événement. Grâce à l'appui de Telma, cet espace est doté d'une connexion internet à très haut débit, et la connexion wi-fi est gratuite pour ceux qui y sont. De quoi permettre à la génération 2.0 de faire vivre les plus grandes sensations de ce festival en direct sur les réseaux sociaux !