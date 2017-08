Cote d'Ivoire: En visite dans les casernes - Hamed Bakayoko signe un contrat de confiance avec la garde républicaine

Une visite chargée d'émotions et de joie couronnée par un contrat de confiance. Hier, le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko a communié avec les soldats du groupement 1 de la Garde républicaine dans leur caserne de Treichville. La joie se lisait sur les visages des officiers, sous-officiers et militaires de rang à qui le ministre a réservé sa première visite.

C'est dans une ambiance bon enfant que le ministre d'Etat Hamed Bakayoko et le chef d'Etat-major général des Forces armées de Côte d'Ivoire, le général de division Touré Sékou, ont été accueillis par le colonel Ouattara Issiaka dit Wattao, commandant de la Garde républicaine, et ses hommes. Après les honneurs, Hamed Bakayoko et sa délégation ont visité tous les coins et recoins de la caserne militaire.

Des bureaux aux dortoirs en passant par la cuisine, les salles de sport, les boutiques, l'infirmerie... le premier responsable du ministère de la Défense a voulu se faire une idée nette du vécu des soldats afin de partager leurs préoccupations et d'y apporter les réponses adéquates dans les jours et mois à venir. «Je suis impressionné par la bonne tenue de la caserne. J'ai vu une caserne qui a certes besoin d'être réhabilitée, rénovée mais bien rangée et bien tenue. J'ai vu des cuisines et une infirmerie qui sont en train de se mettre en place, j'ai vu des salles d'attente, de sport... propres. Nous voulons être proches de vous et à votre écoute. La Garde républicaine doit être un modèle pour toutes les casernes de la Côte d'Ivoire », a-t-il indiqué.

Avant de signer un pacte de confiance avec l'unité de l'armée ivoirienne chargée de veiller sur la sécurité du président de la République, des hautes personnalités du pays et des institutions. «Je m'occupe de vos conditions de travail et de vie et en retour vous me donnez une armée disciplinée, à la tâche. Une armée qui protège les institutions, les populations et le territoire. Je pense que c'est un bon deal. Je suis concret et pratique. Je suis persuadé que les choses vont avancer », a-t-il soutenu.

Le ministre d'Etat a relevé qu'il n'a pas été nommé à la tête du ministère de la Défense pour écraser quelqu'un mais pour faire en sorte que l'armée retrouve ses valeurs au grand bonheur des populations. «La Côte d'Ivoire avance. Mais tout le monde a peur parce qu'on ne sait pas ce qui se passe avec l'armée. Il faut qu'on sorte des crises. Je vais tout mettre en œuvre pour que vous sentiez très rapidement les changements. Mais, je vais être intransigeant sur les questions de discipline », a-t-il averti.

Le chef d'Etat-major général des FACI, le général Touré Sékou, et le chef de corps, le colonel Issiaka Ouattara, ont rassuré le ministre. «Nous sommes à votre entière disposition pour réussir la mission que le président de la République vous a confiée », a rassuré le parton de la grande muette.