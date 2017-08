Afrique: Le Bénin pourrait être exclu des éliminatoires de la CAN 2019 !

A l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel (SMAM), organisée par l'Unicef et l'OMS depuis… Plus »

Ce jeudi, l'actuel entraîneur de l'US Orléans en Ligue 2 française a obtenu une nouvelle décision favorable de la FIFA. Le Bénin est reconnu coupable ne pas avoir versé les indemnités à son ancien sélectionneur comme prévu. Et c'est la commission de discipline de la FIFA qui s'est cette fois saisi de l'affaire et demande à la FBF, non seulement de verser une amende d'environ 13 000 euros mais aussi les indemnités de Didier Ollé-Nicole. Faute de quoi, le Bénin sera purement et simplement exclu d'une compétition de la Fifa, probablement les éliminatoires de la CAN 2019.

En effet, Ollé-Nicole a fait condamner il y a plus d'un an la fédération béninoise par la commission du statut du joueur de la FIFA pour rupture abusive de contrat. L'instance dirigeante du foot béninois devait donc lui régler le solde des deux ans de contrat pour lesquels il s'était engagé. Mais jusqu'alors, cela n'a pas été fait.

