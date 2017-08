Cote d'Ivoire: Inspection générale des finances - 20 inspecteurs renforcent leurs capacités sur les contrôles et audits

Et d'ajouter : « Nous souhaitons apporter un deuxième volet pour donner la chance à plusieurs auditeurs d'être formés et de compétir pour la CIA. Nous allons négocier avec l'UE pour une seconde phase ». Cette formation entre dans le cadre du Projet d'appui à la gouvernance volet gestion axée sur les résultats (PAGGAR)

La CIA est une instance internationale de haut niveau qui regroupe les auditeurs internes et décerne le grade certificateur à l'auditeur au regard de sa performance. « L'auditeur contrôle l'exé- cution du budget interne pour s'assurer que le budget exécuté est celui qui a été voté. Il s'agit d'un contrôle interne à postériori. Il fait un contrôle au compte du ministère de l'Economie et des Finances pour que les anomalies soient adressées », a expliqué Noël Assemien, expert-coordonnateur des finances publiques chargé du Programme d'appui à la gouvernance (PAG).

Pendant trois semaines, sous la conduite de trois experts, ils seront formés aux nouvelles méthodes de contrôle interne et de gestion des risques afin qu'ils parviennent à une meilleure connaissance de ces notions. Et ce, pour se présenter à la certification CIA (Certified internal auditor).

