Cote d'Ivoire: Passation des charges au fonds d'entretien routier - Lanciné Diaby annonce ses priorités

Avant de révéler que Diaby réussira sa mission, à ses côtés le conseil d'administration. Il a annoncé à l'ex-Dg du Plan et de la Lutte contre la Pauvreté, les dossiers qui l'attendent et dont figure en bonne place, la levée de fonds de 80 milliards FCFA pour des travaux urgents au niveau de la route.

Aussi a-t-il fait savoir qu'il s'agira ensemble de proposer au conseil d'administration, les voies à suivre. « Je souhaite qu'on soit plus efficace, plus déterminé que par le passé. Je compte sur tout le monde et il n'y aura pas de chasse aux sorcières. J'aurai plaisir à bénéficier de l'expertise et de l'expérience de M. Komenan. Ensemble, nous allons éplucher les données afin qu'il y ait, suite aux décisions du Conseil d'administration, l'exé- cution des projets », a-t-il fait savoir.

Sur ce dernier point, Diaby a rassuré que le paiement de la dette ou la mobilisation de ressources n'est pas un souci. « Pour le Pnd en 2012, nous avons pu mobiliser auprès des partenaires, 200% de ce que nous espérions. En 2016, c'était 105%. Il faut surtout avoir un plan très précis et être accompagné. Il faut démontrer la viabilité d'un projet. Nous avons préparé en son temps, l'obtention du point de décision et ensuite du point d'achèvement. Toute chose qui permis à la Côte d'Ivoire de bénéficier d'une annulation de la dette en tant que Ppte », a expliqué le Dg du Fer.

A savoir le passage du Fonds d'entretien routier en Fer de troisième génération qui ne s'occupera pas que d'entretien routier mais aussi de financement de la route. A cela s'ajoute l'équipement et la construction de postes à péages, l'érection d'aires de repos sur l'autoroute du nord, la réhabilitation de certaines routes menant à des postes à péages, les problèmes liés à la côtière, l'apurement de la dette du Fer, etc.

Cependant les tâches ne sont jamais achevées, les projets sont en cours et l"administration étant une continuité, j'espère apporter ma petite contribution pour faire du Fer, un modèle d'expertise en matière d'entretien routier dans la sousrégion, dans un délai très court, selon la vision du Président de la République», a souligné le nouveau directeur général, Lanciné Diaby. Il entend mettre l'accent sur la continuité, l'innovation. Diaby a affiché sa détermination à poursuivre les chantiers enclenchés par le directeur général par intérim et ceux prévus.

