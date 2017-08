Cote d'Ivoire: Conseil des ministres - De grandes décisions prises hier

L e dernier conseil des ministres avant les vacances gouvernementales tenu hier au palais de la présidence de la République a été riche en décisions. Ces décisions ont été dévoilées par le porteparole du gouvernement, Koné Bruno, lors de la conférence de presse d'après conseil. Le ministre de la Communication, de l'Economie Numérique et de la Poste, a ainsi annoncé la nomination de plusieurs personnalités dans l'administration et autres structures d'Etat à la suite des délibérations du comité chargé des projets de nominations.

L'Agence ivoirienne de gestion des routes (AGEROUTE), le Fonds d'entretien routier (FER), la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière (SICOGI), le Conseil café- cacao, le Conseil coton-anacarde, le Centre d'information et de communication gouvernementale (CICG)... ont ainsi changé de patrons. Demba Pierre N'gou, Laciné Diaby, Bouaké Fofana, Yves Brahima Koné, Adama Coulibaly, Sonogo Bakary... ont été désignés pour occuper la direction générale desdites structures.

Plusieurs directeurs ont été également nommés dans les ministères et structures sous tutelles. Ainsi, le juge Zoro Bi Ballo, le général Kouassi Gervais, Bamba Cheick Daniel pour les plus connus, ont été nommés à la tête de structures telles que le Secrétariat national au renforcement des capacités de la Primature, le Conseil de surveillance de l'agence foncière rurale du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Par ailleurs, le conseil a adopté, après les mesures individuelles, une communication relative à la mise en œuvre du plan d'urgence pour la commune d'Abobo. «Ce plan d'urgence est un vaste programme du gouvernement qui vise à améliorer significativement les conditions de vie des populations à travers la réalisation d'investissements priorisés. D'un coût global de 173,6 milliards FCFA, ce plan comprend le renforcement des infrastructures économiques, la mise aux normes des services et équipements sociaux, l'amélioration de l'environnement urbain, la promotion de la sécurité, de la protection civile et l'appui à l'insertion socio-économiques », a expliqué Bruno Koné.

Ainsi, a-t-il annoncé, tous les problèmes de développement à Abobo seront bientôt adressés afin que la commune martyre change de visage avec un CHU, 4 hôpitaux généraux, une bonne voirie, des infrastructures sportives... Le ministre Koné Bruno a également révélé que les recherches de fonds concernant les sociétés de l'Agrobusiness se poursuivent.

A ce jour, 1,150 milliard FCFA a été retrouvé. Après avoir exhorté les souscripteurs à prendre part à l'opération de remboursement engagée par l'Etat, il a souligné que des poursuites judiciaires sont engagées contre 23 responsables des sociétés dont 6 sont actuellement en prison. Sur le plan sécuritaire, Koné Bruno a fait le point des récentes attaques de l'é- cole de police, d'Azaguié et de Fresco. « 8 personnes dont 6 militaires et 2 civils ont été arrêtés. Les enquêtes se poursuivent et tous les auteurs et commanditaires des attaques qui seront arrêtés seront présentés devant les tribunaux », a-t-il déclaré, avant de rassurer que les troupes ivoiriennes veillent au grain après le retour au calme sur le territoire national.

Le porte-parole du gouvernement a ensuite informé que l'Etat de Côte d'Ivoire a décidé de céder la totalité de ses parts dans la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire (BHCI) à une Société canadienne en vue de permettre à ladite banque de surmonter les difficultés qu'elle traversent pour accomplir convenablement sa mission.

Au nombre des décisions majeures prises, le président de la République, Alassane Ouattara a décidé de récompenser les artistes et athlètes ivoiriens médaillés lors des jeux de la Francophonie. 5 millions pour la médaille d'or, 3 millions pour la médaille d'argent et 1 million pour le bronze.