Cote d'Ivoire: 30ème anniversaire de l'Arstm / Journée de l'excellence et de la promotion du genre - Dominique Ouattara offre une ambulance et plus de 25 millions F Cfa

Une ambulance flambant-neuve médicalisée, des ordinateurs pour les élèves méritants, 500 000 FCFA et un ordinateur au super prix destiné à Grâce Mireille Kadjo (meilleure élève en transports maritimes), des fauteuils de direction, des blouses pour le personnel soignant, des boites d'examens, etc. Tous ces dons sont évalués à 25,3 millions FCFA, hormis le coût de l'ambulance. C'est cet important geste que la first lady a fait aux élèves et à cette école de formation spécialisée en activités maritimes.

C'était hier, au sein de cet établissement basé à Yopougon, à l'occasion des festivités marquant les trente ans de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm). La Première Dame, Dominique Ouattara a relevé que depuis sa création, en 1987, l'Arstm constitue l'un des piliers de l'intégration régionale dans le domaine des métiers de la mer.

Aussi a-t-elle adressé ses sincères remerciements aux délégations du Bénin, du Burkina Faso, du Gabon, de la Guinée, du Togo et de la Rdc, pour leur présence à cette journée d'excellence. « Nous célébrons à la fois l'excellence, mais aussi la promotion du genre dans le domaine de la formation maritime. En effet, cela fait 30 ans que l'Arstm intègre nos jeunes filles au même titre que nos garçons dans son cursus de formation. Celles-ci sont formées aux métiers de la mer et ressortent avec les mêmes compé- tences et les mêmes capacités que leurs camarades... Je voudrais vous transmettre les félicitations de votre papa, le président Alassane Ouattara», a fait savoir la Première dame.

A en croire Dominique Ouattara, cette cérémonie est aussi l'occasion de mener des actions sociales pour la santé des élèves et des populations. Quant à la porte-parole des élèvesrécipiendaires, Judith Mafo, elle a dit sa fierté de recevoir pour la première fois, une Première dame. Selon elle, Dominique Ouattara constitue pour elles (jeunes filles), un modèle à suivre.

Peu avant, le ministre Adama Koné, le député-maire de Yopougon, Gilbert Kafana Koné, le Pca de l'Arstm, Oyé Guilavogui, ministre d'Etat guinéen, ainsi que le Dg de l'Arstm, Karim Coulibaly, n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de la le Première dame, pour ses actions sociales en faveur de toutes les populations.