Madagascar: Banque pour le développement

Selon le lieu de résidence, 78% de la population malgache réside en milieu rural et 22% en milieu urbain. En somme, ce sont les acteurs économiques ruraux qui doivent avant tout faire l'économie de Madagascar. Une réalité qui n'a jamais été un secret, mais visiblement les régimes qui se sont succédé n'ont jamais été capables de mettre en place une véritable politique de développement rural. Heureusement que la donne va peut être enfin changer puisque les initiatives gouvernementales pour le développement rural commence à se concrétiser. C'est le cas notamment de la politique de promotion de l'industrie rurale, menée actuellement par le ministère de l'Industrialisation et du Développement du Secteur Privé.

