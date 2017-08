Mali: Recyclage de la ferraille au marché de Médine - Un filon porteur

Au flanc de la colline du marché Dossolo Traoré de Médine, à Bamako, c'est un ensemble de petites unités de fabrication d'objets et de matériels à usage domestique en tout genre qui y sont installées. Pour le recyclage du fer et de la ferraille en objets et ustensiles domestiques. Reportage.

« Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme », disait Lavoisier. Cette citation sied bien aux métiers qu'exercent les artisans du marché Dossolo Traoré de Médine. En effet, depuis des années, ces hommes ont entrepris de la récupération de la ferraille aux fins de recyclage. Ainsi, ce sont, entre autres, des marmites, fourneaux, charrues, chariots, etc. qui sortent de ces mains expertes au contact du fer ramassé un peu partout dans la ville. De la carcasse de véhicule, en passant par les vieilles machines, tout type de morceaux de métal est mis en valeur par ces ingénieurs d'un autre genre.

C'est ainsi que de nos jours, la collecte du fer est devenue un métier à part entière. Une fois ramassé et amassé, le fer est contrôlé puis pesé pour l'achat par les artisans de la métallique du marché. Selon Youba Berthé, fabriquant de marteaux, le prix du fer dépend de sa qualité. Le kilo est cédé à 150 francs CFA. « Nous pouvons recueillir jusqu'à une centaine de tonne de fer par mois », renseigne-t-il.

Ces métaux permettent de créer de l'emploi et surtout d'insérer certains jeunes déscolarisés. Lors de notre passage, ce jour-là sur le site, de nombreux jeunes en vacances mais aussi des jeunes déscolarisés dont les parents n'ont pas les moyens, s'y affairaient. D'autres par contre, sont envoyés par leurs parents pour l'apprentissage du métier. « Il nous arrive de former des gens qui viennent de loin et qui retournent chez eux pour s'y installer et exercer le métier appris ici. », déclare fier Youba Berthé.