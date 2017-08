Cote d'Ivoire: Célébration des 10 ans de l'Université internationale de Grand-Bassam - Dominique Ouattara prime les 36 nouveaux diplômés

La Première Dame, Dominique Ouattara a parrainé la célébration du 10ème anniversaire de l'Université Internationale de Grand-Bassam et de la 3ème cérémonie de remise de diplômes aux étudiants de cette université. La céré- monie s'est déroulée, hier, dans l'enceinte de l'auditorium du Village des Technologies de l'Information et de la Biotechnologie (VITIB) de Grand-Bassam.

Plusieurs personnalités éminentes ont pris part à cette rencontre dont le Vice-président, M. Daniel Kablan Duncan, Pr Bakayoko-Ly Ramata, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Kandia Camara, ministre de l'Education nationale et de l'Enseignement technique, M. Bruno Koné Nabagné, ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste, Nanan Tanoé Désiré, Roi des N'Zima Kôtôkô et Président de la Chambre des Rois et Chefs Traditionnels et de bien d'autres personnalités.

En effet, ce sont 36 étudiants de l'Université Internationale de Grand-Bassam qui ont reçu leur diplôme des mains de Mme Dominique Ouattara, lors de cette cérémonie de graduation. Marraine de l'évènement, l'épouse du chef de l'Etat a tenu, bien avant, à récompenser les nouveaux diplômés de l'UIGB. A chacun d'eux, elle a offert un ordinateur portable. La valeur de ce don en nature est estimée à 14.400.000 F CFA.

Mieux, répondant à l'appel de la Fondation de l'Université Internationale de Grand-Bassam basée aux Etats-Unis, Mme Dominique Ouattara a décidé d'apporter une aide pour la scolarité des étudiants en situation économique difficile. Ainsi, la Première Dame a offert la somme de 10 millions F CFA à ces étudiants pour leur permettre d'assurer leur scolarité. Elle a ensuite offert 13.600.000 F CFA aux étudiants, au personnel de l'UIGB et aux populations présentes. La valeur totale des dons en nature et en espèces est estimée à 28 millions F CFA.

Un geste salué par des applaudissements nourris des étudiants et des parents d'élèves présents dans la salle. Après les avoir comblés de cadeaux, Mme Dominique Ouattara a donné des conseils à ses filleuls pour leur future vie professionnelle. «Je voudrais vous dire que vous faites la fierté de vos parents, de vos familles et de vos professeurs. J'en suis très heureuse pour vous, et je vous félicite pour cet accomplissement majeur. Je suis consciente que pour en arriver-là, vous avez dû faire preuve de discipline et de persévérance, pour que vos efforts soient aujourd'hui récompensés. Vous êtes maintenant appelés à apporter votre contribution au développement de votre pays, et votre diplôme vous ouvrira les portes d'une belle carrière professionnelle », a-t-elle déclaré.

Pour Mme Dominique Ouattara, la formation et les valeurs inculquées à l'UIGB feront certainement de ses filleuls des leaders. C'est pourquoi elle leur a demandé de se montrer à la hauteur des défis qui se présenteront à eux. « Je suis certaine que vous saurez vous montrer à la hauteur des défis qui se présenteront à vous dans les années à venir. Votre professionnalisme, votre rigueur et votre dévouement à la tâche, feront de vous les leaders de votre génération dans vos pays respectifs », a-t-elle estimé.

Peu avant, le vice-Président, M. Daniel Kablan Duncan avait rappelé toutes les actions posées par la First Lady à la tête de sa fondation, mais aussi, en tant que présidente du Comité National de Surveillance dans le cadre de la lutte contre le SIDA. Il a aussi salué ses engagements multisectoriels toujours pour le bien-être des populations et recommandé aux nouveaux diplômés de l'UIGB de prendre l'épouse du chef de l'Etat pour modèle.

De son côté, la ministre Bakayoko-Ly Ramata, a encouragé l'UIGB à persévérer dans sa quête de l'excellence dans l'éducation et la formation. Président de l'UIGB, le Professeur Saliou Touré, a, lui, souligné que cet établissement, qui a ouvert ses portes en 2005, compte 664 étudiants dont 44 % de filles, issus de 18 pays différents, 12 sont membres de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Deux écoles ou facultés assurent la formation académique. Il s'agit de la School of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) et la School of Business and Social Science (BSS). En plus de ces deux écoles, l'UIGB dispose également d'un University preparatory Programm qui prépare les nouveaux étudiants en anglais et en mathématiques en vue de leur inscription à l'Université et d'un Center of Continuing Education qui assure la formation continue des cadres des entreprises.

Directeur Exécutif de la Fondation de l'Université International de Grand-Bassam, l'Ambassadeur John Hicks a révélé avoir collecté plus de 200 mille dollars US. Maire de la commune de Grand-Bassam, M. Georges Philippe Ezaley a remercié la Première Dame pour ses nombreuses actions en faveur des populations ivoiriennes. Notons que le ministre Saliou Touré a offert un superbe tableau à la marraine Dominique Ouattara.