Madagascar: Lutte contre le paludisme - Lancement officiel de la CAID hier !

Pilotes. Neuf régions (Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Analanjirofo, Atsinanana, Itasy, Analamanga, Amoron'i Mania, vakinankaratra et Matsiatra Ambony) du Pays ont, de ce fait, été choisies pour la campagne de cette année. Par ailleurs, il convient de rappeler que la campagne ne concerne pas tous les districts desdites régions. « Le paludisme pouvant être constaté dans certains d'entre eux mais non dans d'autres » selon l'explication d'un responsable auprès du ministère de la Santé publique.

Encore très présent dans plusieurs régions de la Grande-Île, le Paludisme constitue un frein au développement humain et économique. En effet, si cette maladie n'est plus connue dans certains pays comme étant cause de la mortalité aussi bien infantile que de la femme enceinte, elle persiste dans au moins 9 régions du Pays. Le lancement officiel de la campagne d'Aspersion Intra Domiciliaire d'Insecticide (CAID) hier renforce cette lutte de longue haleine. Il convient de rappeler que le taux de prévalence de cette maladie connaîtrait actuellement « une régression progressive ». Car si l'on se réfère aux dernières statistiques données par le ministère de la Santé publique, le taux de décès de cette année (entre les mois d'avril et mai) a connu une baisse. Soit une régression de 44% comparée au taux de décès enregistré l'année dernière. Une avancée obtenue grâce aux campagnes CAID mais également grâce à la réalisation de la stratégie de lutte contre le paludisme du ministère de la Santé publique.

