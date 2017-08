Cote d'Ivoire: Charles Koffi Diby et son homologue béninois signent une convention

Dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre le Conseil économique social environnemental et culturel de la Côte d'Ivoire(Cesec) et le Conseil économique et social du Benin (Ces), le Président Charles Koffi Diby a reçu Augustin Tabé Gbian, président du Conseil économique et social du Benin(Ces) pour une visite de travail et d'amitié. C'était le jeudi 3 août 2017, dans la salle des plénières dudit conseil.

Dans son allocution de bienvenue, Charles Koffi Diby a insisté sur l'excellence des relations de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Benin.

Il a indiqué que la visite de son homologue béninois s'inscrit dans la dynamique du renforcement des liens privilégiés entre les deux pays à travers notamment, la mutualisation des questions d'intérêt commun.

Intervenant solennellement devant l'assemblée consultative ivoirienne réunie en plénière, le Président du conseil économique et social du Benin a rappelé le rôle de premier plan joué par les institutions respectives des deux républiques «sœurs », notamment dans la création de l'association internationale des conseils économiques, sociaux et institutions similaires (AICESIS).

Poursuivant, il a dit : «votre institution a connu un renforcement de ses mission et attributions dans la toute récente constitution de la troisième République qui l'a fait évoluée en un conseil économique, social, environnemental et culturel.

C'est le lieu de vous féliciter en rendant un vibrant hommage à la constitution ivoirien qui a vu juste, en mettant l'accent sur la nécessité de faire en sorte que les différentes catégories socioprofessionnelles de votre nation puissent, par le biais d'une institution comme la vôtre, contribuer efficacement à l'élaboration de la politique économique et sociale du gouvernement. »

Les deux Présidents ont signé une convention de coopération entre leurs deux institutions et ont réaffirmé leur ferme volonté de se concerter pour la consolidation et de la coordination de leurs actions au sein des instances internationales et de collaborer au rayonnement de chacune d'elles par la mutualisation de leurs efforts dans leurs domaines de compétences respectives.

Au terme de sa visite, Augustin Tabé Gbian a adressé ses vifs remerciements au président ivoirien, Alassane Ouattara, aux autorités ivoiriennes, au gouvernement et au peuple ivoiriens, pour la qualité de l'accueil et les marque d'hospitalité dont lui-même et sa délégation ont été l'objet.

Il faut noter que le président Augustin Tabé Gbian a invité son homologue ivoirien à effectuer une visite d'amitié et de travail au Benin dont la date sera arrêtée d'accord-partie.