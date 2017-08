Angola: Le barrage de Laúca commence à commercialiser l'électricité

Luanda — La première des six turbines de 334 mégawatts du Barrage Hydroélectrique de Laúca, en construction sur la cascade du fleuve Kwanza, commence vendredi à commercialiser le courant électrique, les essais de synchronisation des charges, en cours depuis le 09 juin 2017, ont déjà été faits.

La production proprement dite du courant a été précédée, le 11 mars 2017, des travaux du remplissage des lacs de ce barrage situé dans la province de Malange (Nord), où sa construction remonte à l'année 2012.

Les lacs de cette imposante infrastructure ont emmagasiné de l'eau (deux milliards et 680 millions de mètres cubes) pour faire tourner ses six turbines.

Laúca, le plus grand barrage hydroélectrique du pays, est un investissement du gouvernement angolais estimé à 4,5 milliards de dollars.

Deux fois plus impressionnant que l'actuel grand barrage de Capanda en service et fournisseur de 960 mégawatts.

Le barrage de Laúca, projet structurant du secteur électrique, inscrit dans le Plan National de Développement (PND, 2012-2017), injectera sur le Réseau Electrique National au moins deux mille soixante-dix (2070) mégawatts, dont deux mille et quatre (2004) de la Centrale, et 65 MW de la Centrale Ecologique.

Une fois sa construction parachevée en 2018, le barrage de Laúca apportera la stabilité énergétique, et alors commencera le processus de liaison réciproque du système nord, centre et sud du pays, et la production augmentera à quelque 122 pour cent.

Le projet Laúca est né d'une étude d'inventaire effectuée dans les années 1950, à la demande de l'Entreprise Publique Société Nationale d'Etude et de Financement des Ouvrages Ultramarins (SONEFE), et l'Entreprise Hydrotechnique Corporation (USA) a conclu que sur le bassin du fleuve Kwanza sept barrages peuvent être construits.

De ces sept barrages, trois ont déjà vu le jour (baptisés Cambambe, Capanda et Lauca), et il reste à bâtir les barrages de Tumulo de Caçadorde Luime, de Zenzo I et de Zenzo II.

Haut de 156 mètres, 1200 mètres de longueur, et qui s'étend sur une superficie de 24 hectares, y compris les lacs, le barrage de Laúca est le deuxième le plus grand en construction en Afrique, derrière le barrage de Renaissance en Ethiopie, qui pourrait fournir six mille mégawatts.