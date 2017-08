Angola: Les artistes exhortés à travailler à la sensibilisation de la société

Luanda — Les artistes des différentes branches culturelles devraient travailler sur la sensibilisation et la moralisation de la société de sorte à contribuer à la construction d'une nation de plus en plus saine, a conseillé jeudi, à Luanda, le secrétaire d'Etat à la Culture, Cornélio Calei.

Le secrétaire d'Etat a fait ces recommandations tout en intervenant lors d'une conférence tenue sous le thème « L'artiste et le vote » destinée aux faiseurs d'art, promue par l'Union Nationale des Artistes Plastiques (UNAP).

Selon Cornélio Calei, les artistes sont les messagers de la patrie de façon perpétuelle et symbolique, raison pour laquelle ils devraient influencer les citoyens à voter consciemment et sagement, en pensant à l'avenir de la nation.

Il a dit que chaque œuvre devrait être symbolique et culturelle afin de former l'esprit des citoyens et l'aider à surmonter les obstacles, vu que l'artiste crée l'identité nationale avec ses œuvres et son statut dans la société.

Il a rappelé que dans le travail des artistes angolais était notoire les principales étapes vécues par le pays, notamment l'esclavage, le colonialisme, la lutte pour la libération nationale et la lutte pour la réconciliation nationale, des vraies sources de création pour tout artiste.

Selon Cornelio Calei, l'indifférence au vote est un suicide de tout ce qu'on a déjà gagné dans l'histoire du pays ; le changement et l'alternance sont nécessaires, mais on ne devrait pas permettre que les changements soient simplistes sous peine d'hypothéquer la propre vie, l'effort et décevoir les citoyens.