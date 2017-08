Le Bénin pourrait être exclu des éliminatoires de la CAN 2019. L'information émane de… Plus »

Et de poursuivre : « A tous ces frères et sœurs qui ont été désorientés par ces forces obscurantistes, je vous parle ». La porte-parole des PTF, Metsi Maketa a laissé entendre que depuis 1994, le Programme des Nations unies pour le développement s'attelle à cela.

« Sachez que nous serons toujours à vos côtés dans la lutte contre l'intolérance », a signifié le Premier ministre Thiéba. Il invite les uns et les autres à s'armer de courage et de vaincre la peur, convaincu que c'est main dans la main que l'on pourra vaincre ce fléau.

Tout en saluant la mémoire de ceux qui sont tombés, il a rendu un vibrant hommage aux FDS dont le professionnalisme et l'esprit de sacrifice ont permis de défendre le territoire, de sécuriser les personnes et les biens.

Chiffres à l'appui, il a montré que ces attaques ont causé la mort d'une cinquantaine de personnes dont 27 éléments des forces de défense et de sécurité et se sont accentuées dans la région du Sahel.

Elle a réaffirmé la volonté des partenaires techniques et financiers (PTF) à accompagner les autorités burkinabè pour un franc succès du programme. Même sentiment de joie chez le maire Sadou Issa Tamboura et chez le président du conseil régional, Hamidou Dicko.

Déclinant les grands axes du PNDES, il s'est appesanti sur les actions prioritaires. Les chances de réussite d'une telle initiative se situent, à son avis, au niveau des investissements. Selon lui, ceux-ci devront faciliter l'accès aux services sociaux de base et accroitre la résilience des populations en particulier les jeunes et les femmes.

Pour les infrastructures à réhabiliter, on distingue 356 forages, neuf (9) barrages et la construction d'environ 32 205 puisards domestiques.

Le programme dans son volet eau potable et assainissement prévoit entre autres, la réalisation de 400 forages neufs, quatre (4) nouveaux barrages, 18712 latrines familiales et 60 adductions d'eau potable simplifiée (AEPS).

Aux habitants du Sahel, il leur a adressé un message de paix, de solidarité et de fraternité. Le PUS-BF, selon lui, est l'expression de l'unité nationale et l'aspiration commune à l'amélioration des conditions de vies des Burkinabè.

Ce paradigme de développement, a pour objectif principal de contribuer à l'amélioration de la sécurisation des personnes et des biens pour une prospérité partagée et durable.

