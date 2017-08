Le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, a fait le bilan à mi- parcours de ses activités du programme promotion des droits des enfants et des femmes au Burkina Faso, le jeudi 3 août 2017, à Ouagadougou. Il est ressorti de ce bilan, un taux d'exécution physique de 89% et financier de 70%.

Le 31 janvier 2017, le ministère en charge de la famille a, en partenariat avec l'UNICEF, adopté un Plan de travail annuel (PTA), pour la mise en œuvre du programme pour la promotion et la protection des droits des enfants et des femmes. Cinq mois après, les acteurs se sont réunis, le jeudi 3 août 2017 à Ouagadougou, pour faire le bilan à mi-parcours.

« A la date du 30 juin 2017, nous notons un taux d'exécution physique de 89% et financier de 70%, soit un montant de 1 668 603 635 de F CFA décaissé», a confié le Directeur général des études et des statistiques sectorielles, (DGESS) du ministère en charge de la famille, Jean-Pierre Lamoussa Koudougou.

Et comme principaux acquis, il a souligné la réhabilitation de 4560 enfants dont 2003 filles travaillant dans les sites d'orpaillage et carrières artisanales, la prise en charge de 103 enfants handicapés dont 30 filles et de 672 enfants dont 19 filles en situation de rue. Il y a eu également, la protection de 166 filles à risque de mariage précoce et 37 650 personnes dont 15 455 femmes ont été sensibilisées aux risques du mariage des enfants.

A cela s'ajoute, la prise en charge de 49 filles victimes d'excision, de la réparation de 29 filles/femmes victimes des séquelles de l'excision et 45 873 personnes (21 130 femmes) ont été sensibilisées aux risques liés à l'excision.

« Sur 51 cas d'excision poursuivis en justice en 2017, 29 condamnations ont déjà été prononcées », a révélé le DGESS. Un bilan jugé satisfaisant, certes mais des efforts à faire encore afin de relever au dernier semestre de l'année.

« Je fonde l'espoir que cette revue permettra de rectifier ou de renforcer le tir pour l'atteinte des résultats de l'année », s'est exprimé M. Koudougou. Déjà, pour la chef de protection de l'enfance à l'UNICEF, Guirlène Chery Fréderic, le gros défi pour elle, c'est d'abord l'enregistrement des naissances.

C'est pourquoi, elle a dit compter sur les participants afin qu'ensemble, ils identifient les bonnes pratiques en la matière. Et pour atteindre les objectifs avant la fin de l'année, les acteurs doivent redoubler d'efforts, accélérer leurs interventions afin de prendre en charge 6000 enfants victimes ou à risque de mariages précoces.

Toujours dans sa quête permanente pour le bien-être des enfants, le ministère en charge de la famille exécute avec l'UNICEF, un programme de protection de l'enfant.

Il est articulé autour de trois piliers que sont : le renforcement à l'accès au système judiciaire, la traite des enfants et les tares de la société qui entachent les droits de l'enfant (MGF, mariages d'enfants).

Pour l'année 2017, l'UNICEF s'est engagé à mettre à la disposition du gouvernement pour le programme « Promotion des droits et protection des enfants et des femmes », 4 177 294 U$, soit environ 2 088 647 000 F CFA pour l'exécution du PTA.