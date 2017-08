Burkina Faso: Chambre de commerce et d'industrie - Le rôle de l'élu dans l'animation...

La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), tient les 3 et 4 août 2017, à Ouagadougou, ses premières journées de réflexion stratégique de la mandature 2016-2021.

Huit mois après l'installation du bureau consulaire, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), a jugé nécessaire de renforcer les capacités des élus et de se doter d'un plan stratégique de développement.

C'est pourquoi, elle tient, les 3 et 4 août 2017, ses premières journées de réflexion de la mandature 2016-2021, autour du thème « Rôle et missions des élus consulaires dans l'animation et la gestion de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso ».

Durant deux jours, les participants composés d'élus et d'acteurs du secteur privé, vont suivre des communications et mener des débats sur des thèmes qui sont entre autres, la place de l'institution dans l'environnement institutionnel du pays, le réseautage et le lobbying.

Egalement, des chambres-sœurs de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de Dakar au Sénégal et de Toulouse en France partageront des expériences sur leurs gestions avec des élus consulaires burkinabè.

Ces journées vont être une occasion d'amender et d'adopter le plan stratégique de développement de la mandature en cours. Pour le président de la CCI-BF, Mahamadi Savadogo dit Kadhafi, cette rencontre vise à faire connaître davantage l'institution consulaire en tant qu'outil de développement économique.

Pour lui, le mandat de son équipe a débuté dans un contexte de mutations socioéconomiques avec des mouvements sociaux entraînant ainsi un attentisme des acteurs du secteur privé.

Or, a-t-il poursuivi, les questions d'emplois des jeunes et des femmes ne peuvent être résolues qu'avec un secteur privé dynamique.

« Nous devons être de ce fait imaginatifs pour créer les conditions d'un secteur privé dynamique, créateur de richesses et d'emplois au profit des femmes et des jeunes », a-t-il laissé entendre.

Et cela, a-t-il estimé, passe nécessairement par une institution consulaire proactive avec des élus au fait de leurs droits et devoirs à l'égard de leurs pairs et de l'administration.

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Wenceslas Stéphane Sanou a, quant à lui, salué la tenue de ces journées qui, sans doute, va permettre de renforcer les capacités des élus sur leur rôle et missions.

Il a rappelé que le Plan national de développement économique et social (PNDES), en son axe 3 relatif à la dynamisation des secteurs porteurs, confère au secteur privé une place prépondérante. Il a souhaité que le plan de mandature 2016-2021 s'inscrive dans cette logique.

Le ministre a enfin invité les élus à assurer avec responsabilité leurs missions afin d'inscrire la CCI-BF dans une dynamique de gouvernance vertueuse pour en faire une institution moderne et proactive au service de l'économie du Burkina Faso.