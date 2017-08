Congo-Kinshasa: AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°14/CEP-PEMU-FA/COORD/SC/2017

Les Consultants intéressés doivent soumettre leurs dossiers de manifestation d'intérêt écrits en langue française à l'adresse ci-dessous en personne, par courrier ou par courrier électronique au plus tard le 04 septembre 2017 et y porter clairement la mention :« AMI N°14/CEP-PEMU-FA/COORD/SC/2017- Recrutement d'un Ingénieur des Opérations au sein de la CEP-O/REGIDESO »:

Il est porté à l'attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'IDA » Edition janvier 2011, Version révisée juillet 2014 (« Directives de Consultants ») relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d'intérêts sont applicables.

La CEP-O/REGIDESO invite les candidats admissibles, Consultants Individuels, à manifester leur intérêt en vue de fournir les prestations énoncées dans les termes de Référence. Les candidats potentiels intéressés doivent présenter leurs curriculum vitae comprenant les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, références de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, etc,).

