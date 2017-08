Congo-Kinshasa: Mystère autour de la mort de son guitariste. Fabregas pleure Jonathan Likompa !

Signalons que le jeune Jonathan LIKOMPA a été parmi les musiciens qui ont signé les titres dans « Cursus », premier et récent album du groupe Villa Nova de Fabregas. Sa chanson intitulée «Julie Kithima» est comptée parmi les meilleures et qui ont réussi à convaincre les amoureux de la bonne musique.

Sur place, les familles biologiques et artistiques, les amis et connaissances, les fanatiques ainsi que ses collègues de l'orchestre vont rendre les derniers hommages à l'illustre disparu.

C'est vraiment un des vaillants soldats de Light Music qui s'en va dans l'au-delà. "Rendons un hommage digne à notre frère, petit frère, grand frère et collègue, ami et connaissance. Que l'Eternel te bénisse et te garde. Qu'il fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Qu'il tourne sa face vers toi et te donne la paix !". Tel est la prière sincère de Maestro, qui garde une pensée pieuse en mémoire de son regretté collaborateur qui quitte la terre des vivants à fleur d'âge.

Dommage ! L'artiste ne grattera plus jamais sa guitare magique alors qu'il a été parmi les meilleurs guitaristes rythmiques de la génération montante. Curieusement, apprend-on, un jour seulement après son enterrement, Fabro et son groupe vont donner un concert public, à la Kermesse Novelas 2, au Terrain PLC, dans la commune de Lingwala. C'est une question de respect des engagements, a-t-on affirmé.

