Congo-Kinshasa: Après avoir eu sa carte d'électeur. Kwilu - Lumeya-Dhu-Maleghi appelle à l'enrôlement massif à Kikwit

Le Ministre des Affaires Foncières ne jure que par le poids politique de la province du Kwilu. Raison pour laquelle, il sensibilise sa base à s'enrôler massivement, partant, rehausser le quota des élus du Kwilu aux prochaines élections.

" Vous devez vous enrôler massivement. On ne doit pas s'arrêter à trois Députés. Kikwit doit donner le ton avec beaucoup d'enrôlés. Même plus de 800 mille sur 1 millions d'habitants. Aux jeunes, vous devez prendre la décision pour faire changer les choses. Dans toutes les communes, rues, quelque soit le parti politique, l'enrôlement doit être le maître mot. Les élections auront lieu dans ce pays. Aux Kasaï, l'enrôlement va débuter bientôt. La loi sur la répartition des sièges sera soumise au parlement et le calendrier sera publié ", a-t-il lancé lors de son speech jeudi 3 août 2017 à Kikwit.

C'est un Lumeya inondé de joie qui a foulé hier, jeudi 3 août, le sol de son fief électoral. Aussitôt descendu de l'avion à l'aéroport de Kikwit, le Ministre des Affaires Foncières a pris son premier bain de foule. Autorités administratives, et membres de son parti- la Dynamique pour la Démocratie au Congo et d'autres partis du Rassemblement étaient à l'aéroport pour lui souhaiter la bienvenue. Après les salutations, le cortège s'est dirigé directement vers le bureau de vote en passant par le Boulevard Mobutu où le double élu de 2006 et 2011 devait remplir son devoir civique.

A travers les grandes artères, Kikwit était debout pour témoigner son attachement à son élu. Un accueil délirant. Le chef-lieu du Kwilu a honoré le Ministre des Affaires Foncières. Partout où il est passé, De grappes humaines ont porté en triomphe l'enfant du terroir. Une longue procession de plus de trois heures. Que d'arrêts où Lumeya était contraint par la population de descendre et de faire les pieds.

La communion était totale entre le leader et sa base. Très clair, Kikwit est resté fidèle à son élu. A son arrivée au Lycée Kagwa dans la commune de LUKEMI, l'élu de Kikwit, scotché toujours par la foule, a rempli son devoir civique après avoir passé toutes les étapes. Avec sa nouvelle carte d'électeur à la main, le Ministre Lumeya a salué la population avec à la clé un seul message : enrôlez vous massivement.

L'appel

Après l'enrôlement, il s'est dirigé directement en la salle la Touraine où la population s'est mobilisée pour suivre son discours. Une fois de plus, Lumeya a appelé les habitants, et principalement les jeunes à battre campagne en faveur de l'enrôlement pour que Kikwit atteigne cette fois-ci 9 sièges. Du député au membre du gouvernement, il a rappelé que l'heure est à l'action. L'élu de Kikwit a promis de se battre pour que l'eau et l'électricité ne soient plus des denrées rares dans la ville. Avec son collègue de l'énergie- Ingele Ifoto, dit-il, le dossier du barrage de Kakobola est inscrit en priorité. Et de préciser que le chef de l'Etat a déjà donné son accord.

En outre, Il a annoncé qu'il s'impliquera pour la construction du stade de Kazamba. Autre message, c'est la fin de constructions anarchiques à Kikwit. Le ministre des Affaires Foncières a menacé de frapper tous ceux qui vont enfreindre à la loi. Il a rassuré les habitants de Kikwit que le gouvernement est déterminé à trouver de solutions au problème d'érosions qui ronge la ville.

Cheval de bataille

Il a identifié trois problèmes dont fait face la population de Kikwit : eau, électricité et érosions.

"Il faut trouver des solutions. Le Président Kabila est déterminé pour que l'eau et l'électricité desservies à Kikwit. Ce n'est pas la faute du président de la République. C'est la responsabilité des enfants de Kikwit ", a-t-il assuré.

"Le dossier Kakobola est sur la table. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un Ministre, Ingele Ifoto à l'énergie. Notre devoir, mon devoir, c'est de pousser sur le dossier du barrage Kakobola. Et tout doit être mis en œuvre parce que la volonté politique y est. Celui de fournir l'eau et l'électricité à Kikwit. Tous les Députés sont mobilisés pour que Kikwit ait l'eau et l'électricité. En commençant par le président de l'assemblée nationale. Donc, aujourd'hui, les enfants de Kikwit tous mobilisés. En plus, le Président Kabila a donné son feu vert ", a conclu Lumeya-Dhu-Maleghi.