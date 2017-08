Burkina Faso: Finale Coupe du Faso/Boureima Kaboré - "Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne"

Il y avait bel et bien une fille, voire deux, en compagnie de Paténéma et d'Antoine Kalmogo le soir du… Plus »

En championnat, les Stellistes avaient battu leur adversaire en aller-retour, et le coach d'ironiser en disant «qu'il n'y a jamais deux sans trois», et on comprend sans doute ce que cela signifie. Les supporters qui étaient au terrain en grand nombre, présagent d'un soutien sans faille à leur équipe.

Les joueurs sont également conscients et confiants, selon leur capitaine, «Nous sommes prêts sur tous les plans, être africain l'an prochain, c'est l'objectif de tout le club, nous sommes très motivés et pressés de soulever la coupe», martèle le «capi» Mohamed Coulibaly.

«Cette finale se prépare comme tout autre match, sauf qu'il y a une saveur toute particulière, c'est la coupe du Faso, et une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne, et c'est dans cet esprit-là qu'on se prépare», lance le coach Boureima Kaboré.

Les contacts étaient parfois rudes, on s'appliquait dans la conduite du ballon, et des passes, ainsi dans la conclusion devant les buts.

