Burkina Faso: Hôpital national Blaise-Compaoré - A la recherche de remèdes pour un bon fonctionnement

Le secrétaire permanent des Engagements nationaux, Boukaré Compaoré et l'ambassadeur de la Chine/Taïwan au Burkina Faso, Shen Cheng-Hong, ont effectué une visite de travail à l'hôpital national Blaise- Compaoré, le mercredi 2 août 2017.

Avec le premier responsable de l'établissement public de santé, les échanges ont porté sur les fonctionnalités actuelles de l'hôpital, les défis et les perspectives qui se présentent à lui.

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Blaise-Compaoré, n'est pas un hôpital de privilégiés, inaccessible aux personnes de condition modeste.

Le directeur général de l'établissement public de santé, Alexandre Sanfo, l'a réaffirmé, le 2 août 2017 à Ouagadougou, à l'occasion de la séance de travail qu'il a eue avec le Secrétaire permanent (SP) des Engagements nationaux, Boukaré Compaoré et l'ambassadeur de Chine/ Taïwan au Burkina Faso, Shen Cheng-Hong.

La rencontre a été l'occasion pour le DG Sanfo, de présenter à ses hôtes, l'hôpital qu'il dirige, et dont la construction a été possible grâce au soutien de la République taïwanaise.

L'hôpital national Blaise-Compaoré se veut un centre de santé qui offre une prise en charge adéquate aux besoins de santé des Burkinabè, et ce, quel que soit le domaine médical considéré, a-t-il dit.

A ce titre, des unités de soins existent aussi bien en matière de médecine générale que spéciale, et ce, avec un plateau technique présenté par M. Sanfo comme l'un des plus performants du pays. « Nous voulons faire de cet hôpital, un pôle d'excellence de prise en charge hospitalière au Burkina Faso et dans la sous-région », a-t-il confié.

Un processus en bonne voie, puisque le CHU Blaise- Compaoré est dans un processus de certification ISO 9001-2015, selon Alexandre Sanfo. Malgré son offre de service « haut de gamme », l'hôpital national Blaise-Compaoré reste accessible à toutes les bourses d'après son premier responsable.

« Les frais de consultation ici coûtent 3000 F CFA, si l'on veut voir un médecin généraliste, et 5000 F CFA si c'est un spécialiste. Et nous avons plus de 544 lits d'hospitalisation dont les tarifs sont de 5000, 7000 ou 10 000 F CFA la nuit, selon les commodités voulues par le patient », a-t-il confié.

Il existe bien, quelques lits d'hospitalisation VIP qui vont de 25 000 à 60 000 F CFA, mais le DG est d'avis que l'hôpital ne s'adresse pas qu'aux nantis.

D'ailleurs, a-t-il souligné, le centre hospitalier a même un service social pour prendre en charge les malades vulnérables. A ses hôtes, le DG Sanfo a affirmé que l'hôpital national Blaise-Compaoré a un budget annuel d'environ 4 milliards de F CFA, qui suffisent à peine pour supporter ses charges de fonctionnement.

Des difficultés demeurent

Les perspectives à court terme sont de doter l'hôpital d'une unité d'hémodialyse et d'un service de prise en charge des grands brûlés et d'acquérir des équipements pour améliorer le plateau technique aux fins de réduire les évacuations sanitaires à l'étranger. En termes de difficultés, le DG a surtout insisté sur les problèmes qu'ils rencontrent pour approvisionner la pharmacie hospitalière.

« En tant qu'établissement public de santé, nous sommes obligés de passer par appel d'offres, ce qui nous revient cher », a-t-il déploré.

La visite du SP des Engagements nationaux et de l'ambassadeur de Taïwan a donc servi de cadre au DG du CHU Blaise-Compaoré, de faire un plaidoyer pour avoir un soutien du gouvernement.

Ce que le premier responsable des Engagements nationaux a dit avoir bien noté. « Le but de notre visite est de toucher du doigt les réalités de l'hôpital. Nous recevons régulièrement les rapports d'activités de l'hôpital par le biais de l'ambassade de Chine/Taïwan, mais il est aussi nécessaire d'effectuer une visite de travail avec la direction générale et le personnel, pour recueillir des informations complémentaires permettant de voir dans quelles mesures le SP peut accompagner l'hôpital de façon linéaire », a-t-il affirmé.

Cette visite l'a édifié, a-t-il ajouté, sur le travail « salutaire » accompli au sein de l'hôpital à travers l'accompagnement de la Chine/Taïwan. Boukaré Compaoré a promis de soumettre les difficultés aux autorités.

L'ambassadeur de Chine/Taïwan a assuré pour sa part, qu'il continuera d'apporter son soutien à l'hôpital pour qu'elle puisse répondre aux besoins de la population, tout en mettant en œuvre les projets qui n'ont pas encore vu le jour.

Le centre hospitalier national Blaise- Compaoré a été inauguré le 25 octobre 2010. Ouvert au public depuis le 1er septembre 2011, il a été érigé en centre hospitalier universitaire le 13 juillet 2015.